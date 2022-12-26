العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا.. اعرف القصة

شهدت منطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا مدعومة بسيارة إسعاف الى محل البلاغ.

وكشف شهود عيان أن وجود طفلة حديثة الولادة ويعلو صوت بكاءها ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا

كما تم نقل الطفلة إلى مستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الطبية لها فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة فى محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.