عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا.. اعرف القصة

طفل رضيع بالغربية
طفل رضيع بالغربية

شهدت منطقة  تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل العثور  على طفلة حديثة الولادة ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا مدعومة  بسيارة إسعاف الى محل البلاغ.

بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض والدول الغربية تعتمد السرقة الاستعمارية

وكشف شهود عيان أن  وجود طفلة حديثة الولادة ويعلو صوت بكاءها ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا

كما تم  نقل الطفلة إلى مستشفى المنشاوي العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الطبية لها فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة فى محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.

txt

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بـ"علوم طنطا"



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية محافظة الغربية طفل الكشف الطبي مديرية امن الغربية طنطا رضيع امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

موضوعات متعلقة

أسرة مريض تتهم مسئولي صدر طنطا بطرد ابنهم ورفض علاجه .. صور

ترشيحاتنا

بعد أكرم توفيق.. الرباط الصليبي يصيب نجم جديد في الدوري المصري

تفحمت جثامينهم.. ارتفاع عدد وفيات حادث طريق إدفو-مرسى علم لـ 8 أشخاص

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا.. اعرف القصة

احذر دعوات الكريسماس.. تخترق حسابك على فيسبوك وهذا ما عليك فعله

هل ينقص أجر صلاة الفجر لمن أداها بالمنزل بسبب المطر الشديد؟.. الفقهاء يجيبون

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ