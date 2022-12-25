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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض والدول الغربية تعتمد السرقة الاستعمارية

بوتين
بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن آخر تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر حسابها الرسمي علي تويتر.

وقال بوتين :"ما تحاول الدول الغربية فعله الآن هو من بقايا الاستعمار،  لقد اعتادوا على سرقة الدول الأخرى".

واضاف بوتين :" محاولة التنظيم غير السوقي [مع وضع حد أقصى لسعر النفط والغاز] في الاقتصاد هو نفس السرقة الاستعمارية".

وفي تصريح سابق أعرب بوتين عن مزاعمه للتفاوض مع أوكرانيا، و قال :"كل صراع ينتهي بمفاوضات على المسار الدبلوماسي بطريقة أو بأخرى ، ولم نرفض أبدا التفاوض" 

واضاف بوتين :"القيادة الأوكرانية هي التي منعت نفسها من التفاوض، هذا الموقف غير عادي إلى حد ما ، وحتى غريب".

 

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