بوتين: أوكرانيا رفضت التفاوض والدول الغربية تعتمد السرقة الاستعمارية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن آخر تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر حسابها الرسمي علي تويتر.

وقال بوتين :"ما تحاول الدول الغربية فعله الآن هو من بقايا الاستعمار، لقد اعتادوا على سرقة الدول الأخرى".

واضاف بوتين :" محاولة التنظيم غير السوقي [مع وضع حد أقصى لسعر النفط والغاز] في الاقتصاد هو نفس السرقة الاستعمارية".

وفي تصريح سابق أعرب بوتين عن مزاعمه للتفاوض مع أوكرانيا، و قال :"كل صراع ينتهي بمفاوضات على المسار الدبلوماسي بطريقة أو بأخرى ، ولم نرفض أبدا التفاوض"

واضاف بوتين :"القيادة الأوكرانية هي التي منعت نفسها من التفاوض، هذا الموقف غير عادي إلى حد ما ، وحتى غريب".