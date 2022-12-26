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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد العربي لتنس الطاولة: نسعى لتواجد جميع الدول العربية في كافة البطولات

صدى البلد

قال خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، إن البطولة العربية للأندية تعتبر من البطولات الهامة والدليل على ذلك المشاركة الكبيرة من الأندية، حيث سيكون هناك منافسة قوية بين أبطال العرب المتواجدين أو اللاعبين المحترفين".

 


وتستضيف مصر البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري داخل الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي. 

 


وأضاف خليل المهندى، فى كلمته خلال مراسم قرعة البطولة اليوم ، ان الاتحاد العربي دائمًا ما يسعى لتواجد جميع الدول العربية في البطولات.

 


وتمنى رئيس الاتحاد العربي والآسيوي تواجد جميع الدول العربية دائمًا في البطولات، والتوفيق للجميع وأن تكون المنافسة قوية شريفة وأن يتم الاستمتاع بهذه البطولة.

 


ويمثل مصر في مسابقة الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

 


ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي…وجاءت القرعة على النحو التالي. 

 


المجموعة الأولى : الأهلي المصري - الفحيحل الرياضي الكويتي - خانيونس الفلسطيني - الأهلي ود مدني السوداني. 

 


المجموعة الثانية : قطر الرياضي القطري - الأمل عطبرة السوداني - رائد شباب الأربعاء الجزائري - إنبي المصري. 

 


المجموعة الثالثة : الزمالك المصري - برقان الرياضي الكويتي - جمعية شبيبة الخروب الجزائري - المجمع الرياضي الفلسطيني. 

 


المجموعة الرابعة : سار البحريني - مدينة الحسين للشباب الأردني - الرياضي العطاف الجزائري - الهلال السوداني. 

 


المجموعة الخامسة : البحرين البحريني - نادي السد القطري - الأولمبي الليبي - المسيرة تمارة المغربي. 

 


وشهدت قرعة السيدات مشاركة 12 ناديا، مقسمين على 3 مجموعات بتواجد 4 أندية بالمجموعة الواحدة، ويصعد الأول والثاني للدور ربع النهائي، وضمت المجموعات:
المجموعة الأولى : الأهلي المصري - الأعمال الحرة السوداني - الأهلي صيدا اللبناني - النادي الرياضي ورقلة الجزائري 
المجموعة الثانية: عالي البحريني - الفتاة الرياضي الكويتي - الفلاح عطبرة السوداني - جزيرة الورد المصري
المجموعة الثالثة : العربي الرياضي الكويتي - الزمالك المصري - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني
يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.
ه ب / م م ر 

الاتحاد العربي لتنس الطاولة خليل المهندي رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

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