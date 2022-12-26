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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تصعد من غاراتها على عناصر داعش في سوريا

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها صعدت من غاراتها ضد تنظيم داعش في سوريا، حيث نفذت ما يقرب من 12 طائرة هليكوبتر وعمليات برية لقتل أو القبض على ناشطين بارزين.

 


في ديسمبر، قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات، وفقًا لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "وول ستريت". 

 


وقال متحدث باسم القيادة إن ذلك شمل ثلاث عمليات يوم الثلاثاء مع قوات سوريا الديمقراطية، حليف الولايات المتحدة في سوريا، أدت إلى اعتقال ستة من عناصر داعش.

 


وأدت تلك المداهمات إلى القبض على ما وصفه الجيش بأنه مسؤول إقليمي كبير في تنظيم داعش يُدعى "الزبيدي".

 


وقال مسؤولون عسكريون إن 8 غارات أخرى، من بينها سبع في وقت سابق هذا الشهر وواحدة أخرى في أوائل أكتوبر، قتلت أو ألقت القبض على نشطاء آخرين من داعش .

 


وأقر المسؤولون الأمريكيون بأن القيادة المركزية نفذت غارات إضافية في سوريا، لكن مسؤولي القيادة امتنعوا عن تقديم تفاصيل عن أي من الغارات الأخرى.

 


وقال مسؤولون إن الغارات البرية والعمليات الأخرى تبقي تنظيم داعش في حالة تأهب لكنها لا تخلو من المخاطر. 

 


وفي إحدى الغارات الأخيرة، كانت القوات الأمريكية على الأرض لمدة ثلاث ساعات تقريبًا حيث اشتبكت في إطلاق نار كثيف واعتقلت في النهاية أفرادًا وجمعت معلومات استخبارية في الموقع.

 


وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن كل عملية يتم التخطيط لها بعناية وتأخذ في الاعتبار مخاطر مثل هذه الغارات بعد إجراء تقييمات بشأن المعلومات الاستخبارية.

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