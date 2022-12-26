عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة والاتصالات يطلعان على تحديث المنظومة المميكنة للخدمات بمديرية بورسعيد

صدى البلد

قام وفد من وزارتي القوي العاملة والاتصالات، بزيارة مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد للوقوف علي  تحديث المنظومة المميكنة لبعض الخدمات، شهادة القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، بما يتناسب مع المعايير القياسية لإطلاق الخدمات علي مصر الرقمية، فضلا عن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحسين والتيسير علي المواطن.

 

جاء ذلك بناء علي توجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بشأن ميكنة خدمات الوزارة على “مصر الرقمية”، وسرعة إنهاء خطوات تحويل جميع خدمات الوزارة إلى إلكترونية، ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات الذي يعمل  في إطار أربع محاور ،تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة "مصر الرقمية"، وإضافة خدمات التدريب والتعلم عن بعد، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين.

 

أكد الوزير ، أن الدولة المصرية تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى" إلكترونية"، وعرضها على بوابة "مصر الرقمية"، موضحاً التنسيق والتعاون المستمر بين  وزارتي القوى العاملة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وأن الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

 

واستقبل الوفد ، عبدالونيس عبدالله مدير المديرية ،بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، وياسمين مدير إدارة التخطيط والمتابعة للتدريب المهني،  وهند محمد مدير مشروع ميكنة خدمات القوى العاملة، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

1
1
2
2
3
3
4
4
6
6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

نجم سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك .. وهذا موقفي|فيديو

قتلى وفرارعشرات الآلاف.. فيضانات عارمة وعواصف قوية تضرب الفلبين|شاهد

الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

عريس يعتدي على زوجته بالمحلة.. والأخيرة تحرر محضرا في الشرطة.. تفاصيل

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل جلسة الخطيب وكولر الحاسمة في الأهلي

خطوة مفاجئة.. أول زيارة لمسئول إثيوبي لـ تيجراي منذ عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ