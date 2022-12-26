القوى العاملة والاتصالات يطلعان على تحديث المنظومة المميكنة للخدمات بمديرية بورسعيد

قام وفد من وزارتي القوي العاملة والاتصالات، بزيارة مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد للوقوف علي تحديث المنظومة المميكنة لبعض الخدمات، شهادة القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، بما يتناسب مع المعايير القياسية لإطلاق الخدمات علي مصر الرقمية، فضلا عن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحسين والتيسير علي المواطن.

جاء ذلك بناء علي توجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بشأن ميكنة خدمات الوزارة على “مصر الرقمية”، وسرعة إنهاء خطوات تحويل جميع خدمات الوزارة إلى إلكترونية، ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات الذي يعمل في إطار أربع محاور ،تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة "مصر الرقمية"، وإضافة خدمات التدريب والتعلم عن بعد، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين.

أكد الوزير ، أن الدولة المصرية تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى" إلكترونية"، وعرضها على بوابة "مصر الرقمية"، موضحاً التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي القوى العاملة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وأن الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

واستقبل الوفد ، عبدالونيس عبدالله مدير المديرية ،بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، وياسمين مدير إدارة التخطيط والمتابعة للتدريب المهني، وهند محمد مدير مشروع ميكنة خدمات القوى العاملة، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

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