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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والله ما في أكثر من كده نقدر نعمل.. السيسي عن أسعار السلع

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأسمدة اذا تم تسعيريها بالأسعار العالمية ستكون عالية للغاية، ولكن الدولة مازالت تدعم من أجل الفلاح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية أن الطن أبو 6000 هيبقى بـ 12 ألف و 18، وهذا سينتج عنها زيادة فى الأسعار، ولكن الدولة لن تفعل ذلك.

ولفت إلى أن الدولة تدعم الفلاح حتى لا ترتفع مستلزمات الانتاج مرتين أو ثلاثة، وسينج عنها زيادة فى الأسعار، معلقًا :" محدش يقدر يستحمل ده".

وأشار إلى أن الدولة تشعر بما يمر به المواطنون، ولكن الدولة تحافظ حتى لا ترتفع الأسعار، ونعلم أن الأسعار حمل على المواطنين، ولكن " والله ما فى أكثر من كده نقدر نعمل".

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