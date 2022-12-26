"غلبانة أوي"..السيسي: مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام

أكد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام، مضيفاً أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات تحتاج 8 مليارات جنيه للعمل شهرياً.

أضاف "السيسي "خلال كلمته اليوم في افتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش، قائلاً:" هي غلبانة أوي، و أنا آسف إني أقول كده، لو مكنش إحنا نفسنا نعمل مش هتتعمل، أنا صادق معاكوا، وربنا شاهد عليا، و ربنا وحده اللي هيحاسبني، و يارب يكون الحساب طيب، و يكون ليا قبر، رضا، على اللي بنعمله"

وتابع:" مش هينفع أننا نمشي بالطريقه اللي ماشيين فيها دي، لازم يكون في أوعية، موجودة، و الأوعية دي و هي بتتعمل صعبة شوية"