عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في آخر أيام "عيد الأنوار"

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال في آخر أيام عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا " .



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، ضمن طقوس عيد "الحانوكا".



وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس ومن أراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.



ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.