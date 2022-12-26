جولة مفاوضات سادسة.. السعودية وإيران إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية

أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بتصريحات الخارجية السعودية التي أصدرتها، في وقت سابق، بشأن المفاوضات بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.

وأضاف كنعاني في في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: "أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية بوساطة عراقية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض إجراء الحوار".

وتابع كنعاني" أن هناك أرضية متوفرة لعقد جولة سادسة من المفاوضات مع السعودية في بغداد، إلا أنه لا يمكن تحديد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات بعد".

وأكد كنعاني أن "سياسة إيران تجاه السعودية والمفاوضات معها واضحة، والجانبان يتفقان على استمرار المواقف الإيجابية".

وأشار إلى أن "الجهود العراقية مستمرة، والجانبان يثقان بجهود الطرف العراقي، ونرحب بجهود الوساطة"، مبينا أن "لقاء وزيري الخارجية (الإيراني والسعودي) في الأردن كان إيجابيا، كما أن الاتصالات بين طهران والرياض مستمرة".

وشدد كنعاني على أن "الأجواء إيجابية والمفاوضات سوف تستمر حتى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مؤكدا "أننا نرحب بالتصريحات الرسمية الأخيرة من الجانب السعودي ومستعدون مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دول المنطقة للتنبه من التهديدات الإسرائيلية المتزايدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت، وأكد وزير الخارجة الإيراني، أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لتؤکد دعمها للعراق.