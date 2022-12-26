التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بالغردقة لمحافظة البحر الأحمر.. تفاصيل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية تصل إلي 44 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التى تمس حياة المواطنين فى الشارع المصرى بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في ( الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى إلى محافظة البحر الأحمر بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة 9 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالاضافة إلي أنه يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وكشف اللواء هشام آمنة ، عن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر التي تبلغ حوالي 317 مليون جنيه، حيث أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة مرسى علم بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء عدد 5 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين – سفاجا – رأس غارب) بتكلفة 252 مليون جنيه.

وشدد وزير التنمية المحلية، علي المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، لافتاً إلي قيام الوزارة بالمتابعة بصورة مستمرة لكافة مشروعات البنية التحية الخاصة بمنظومة المخلفات، للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، حتي يشعر المواطن بوجود تحسن في مستوى النظافة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

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