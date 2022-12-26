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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ممر چيمي" رواية جديدة لـ أحمد حمدي

رواية ممر جيمي
رواية ممر جيمي

تستعد دار كيانك للنشر و التوزيع  ، لاصدار رواية جديدة للاديب الشاب "أحمد حمدي " تحت عنوان ممر چيمي .

تصنف الرواية تحت بند الادب الاجتماعي ، حيث يرصد فيها الكاتب بشكل مشوق عددا من المسائل الاجتماعية التي تواجه الشباب في الجامعات .

و تعتمد الرواية بشكل مباشر على احد شباب الجامعة كشخصية محورية في العمل ، تحيط به عدة ظروف ادت إلى تغير شخصيته و تقوده لارتكاب جريمة بشعة في النهاية. 

جدير بالذكر ان الكاتب سبق له اصدار مسرحية بعنوان حيرة ، تناقش مشكلة الالحاد مزج فيها بين العامية و الفصحى شعرا و سرداً ، مما ينبئ لنا بكاتب جديد واعد في مجال الأدب.

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