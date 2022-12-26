"ممر چيمي" رواية جديدة لـ أحمد حمدي

تستعد دار كيانك للنشر و التوزيع ، لاصدار رواية جديدة للاديب الشاب "أحمد حمدي " تحت عنوان ممر چيمي .

تصنف الرواية تحت بند الادب الاجتماعي ، حيث يرصد فيها الكاتب بشكل مشوق عددا من المسائل الاجتماعية التي تواجه الشباب في الجامعات .

و تعتمد الرواية بشكل مباشر على احد شباب الجامعة كشخصية محورية في العمل ، تحيط به عدة ظروف ادت إلى تغير شخصيته و تقوده لارتكاب جريمة بشعة في النهاية.

جدير بالذكر ان الكاتب سبق له اصدار مسرحية بعنوان حيرة ، تناقش مشكلة الالحاد مزج فيها بين العامية و الفصحى شعرا و سرداً ، مما ينبئ لنا بكاتب جديد واعد في مجال الأدب.