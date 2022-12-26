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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات: 7 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات لإعداد كوادر ماهرة

صدى البلد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات احتفالية تخريج طلاب مدارس WE  للتكنولوجيا التطبيقية من منحة سامسونج الدولية لبرامج الترميز والبرمجة، التى تعد أحد أهم المنح المقدمة من برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus من قبل شركة سامسونج العالمية وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية.

وكانت شركة سامسونج العالمية قد قامت بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متميز فى مجال الترميز والبرمجة وتقديمه لنحو 973 طالب وطالبة فى معامل مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والمنيا، خلال الفترة من 13 إبريل وحتى 9 أكتوبر 2022، وكان قد تم تدريب عدد 193 من طلبة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية العام الماضى ليصبح إجمالى عدد الحاصلين على منحة سامسونج الدولية 1166 طالب وطالبة وذلك تحت أشراف فريق عمل يضم نحو 90 مدربًا ومنسقًا.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الهدف من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو تغيير الصورة النمطية التقليدية عن التعليم الفنى، واعداد جيل من الفنيين والتقنيين يدرك أهمية المعرفة والعلم والتكنولوجيا وقادر على تطبيقها وتطويعها؛ مشيرا إلى أن نجاح هذه المدارس فى تحقيق رؤيتها هو نتاج التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات، والقطاع الخاص.

وأضاف أنه تم إنشاء مدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية وفقا لرؤية تتوافق مع محددات استراتيجية بناء القدرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى؛ أولا: الشمول حيث يوجد حاليا 7 مدارس منتشرين فى مختلف المحافظات، وثانيا: التخصص من خلال صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى، وثالثا: الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث البرامج التكنولوجية والمعامل والأجهزة على أعلى مستوى، ورابعا: اقتران التدريب التقنى ببناء القدرات الشخصية وتدعيم المهارات اللغوية واستضافة الشركات العالمية للمتدربين لتوفير الخبرات العملية.

وأشاد بالتعاون المشترك بين كافة عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذه الفعالية حيث تضافرت الجهود بين القطاع الحكومى ممثل فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، مع مؤسسات المجتمع المدنى، والشركات العالمية العاملة فى مصر.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "تواصل المصرية للاتصالات القيام بدورها المجتمعى فى دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر من خلال مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية التى تضمن إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمى والدولي" مضيفًا "شراكتنا مع شركة سامسونج العالمية خطوة هامة على طريق تطوير مهارات الطلاب على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى العالم ومنحهم القدرة على المنافسة بقوة فى سوق العمل."

وأثنى الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على التعاون البناء والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نموذج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية الذى بدأ بعام 2020 بمدرسة واحدة بمحافظة القاهرة ليصل بعام 2022 إلى 7 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 7 محافظات مختلفة وهم القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، بإجمالى عدد طلاب يتجاوز 2100  طالب وطالبة، و165 معلم ومعلمة.

من جانبه؛ قال  أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق فى سامسونج مصر: "سعداء بشراكة سامسونج مصر مع وزارة الاتصالات وشركة وى التى استهدفت تدريب أكثر من 1000 طالب من طلاب مدارس "وى للتكنولوجيا التطبيقية" على مهارات الترميز والبرمجة. تلك الشراكة التى تعكس مدى اهتمام جميع الأطراف ببناء كوادر تواكب التطورات العالمية فى مجالات التقنية المختلفة وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قوة دافعة للاقتصاد القومى".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020 فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ حيث تستهدف المدارس ربط العملية التعليمية النظرية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير تدريب عملى بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميدانى للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.

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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تخريج طلاب مدارس WE

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