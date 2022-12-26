فركش.. وفاء عامر تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "العيلة دي"

شاركت الفنانة وفاء عامر، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت وفاء عامر عن نهاية تصوير مسلسلها الجديد “العيلة دي”: فركش احلى واجمل عيلة هتوحشني دراما المتحدة واروما وdmc فخورة بالعمل معكم.

مسلسل العلية دي من بطولة وفاء عامر، سلوي عثمان ، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.