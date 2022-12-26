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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش.. وفاء عامر تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "العيلة دي"

صدى البلد

شاركت الفنانة وفاء عامر، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت وفاء عامر عن نهاية تصوير مسلسلها الجديد “العيلة دي”: فركش احلى واجمل عيلة هتوحشني دراما المتحدة واروما وdmc فخورة بالعمل معكم.

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نور إيهاب تحتفل بخطبتها على بطل مسلسل العيلة دي.. فيديو

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مسلسل هادف.. وفاء عامر تحتفل بنجاح العيلة دي

مسلسل العلية دي من بطولة وفاء عامر، سلوي عثمان ، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر مسلسل العيلة دي

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