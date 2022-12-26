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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق بعد الرفع التدريجي لقيود كورونا.. الرئيس الصيني يدعو لـ"حماية الأرواح"

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

حث الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، المسؤولين على اتخاذ خطوات "لحماية حياة أرواح الناس بشكل عملي".

وقال شي جين بينج، في أول تعليقاته على كوفيد منذ أن خففت الصين بشكل كبير  "سياسة القضاء على الفيروس '' الصارمة" إنه:  "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافا ... وحماية حياة الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل عملي".

وتشهد الصين حاليا أكبر زيادة في إصابات كورونا حول العالم، حيث تقدر الدراسات أن حوالي مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجاءت تعليقات شي في الوقت الذي يستعد فيه سكان المدن الصينية للتعايش مع الفيروس، حيث ينتشر الفيروس الآن دون رادع.

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ذكرت التقارير أن المستشفيات في الصين مكتظة بعدد من المرضى يزيد بمقدار خمسة إلى ستة أضعاف عن المعتاد ، ومعظمهم من كبار السن ، بينما تكثف جميع مستويات الحكومة في البلاد الجهود لضمان تلبية الطلب على الأدوية والإمدادات الأخرى.

وفي غضون ذلك، قال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الصين لم تسجل أي وفيات لكورونا في البر الرئيسي خلال الأيام الستة الماضية حتى يوم الأحد.

وقامت الصين أيضا بتضييق تعريفها لتصنيف الوفيات على أنها مرتبطة بـ كوفيد  كتلك التي تنطوي على الالتهاب الرئوي الناجم عن Covid أو فشل الجهاز التنفسي.

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