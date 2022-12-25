من اليوم.. الصين تقرر التوقف عن نشر الإحصاءات اليومية لإصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، أنها ستتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية لإصابات كورونا بدءاً من اليوم.

وقالت اللجنة، التي اعتادت نشر الأرقام الخاصة بكورونا على مدار السنوات الثلاث الماضية، إن "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيتولى نشر المعلومات المتعلقة بكورونا للأغراض البحثية والمرجعية".

ولم تحدد اللجنة أسباب التغيير، أو الوتيرة التي سينشر بها المركز إحصاءات كورونا.

ووسط هذا التفشي للفيروس، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي، الوضع الحالي بشأن الفيروس، وفق بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال بلينكن، الذي يعتزم إجراء زيارة إلى بكين مطلع عام 2023، إنه "من الضروري أن تتحلى بكين بالشفافية" بشأن تفشي كورونا، مشدداً على أهمية الأمر للمجتمع الدولي.

وأبدى بلينكن خلال مؤتمر صحافي قبل أسبوع استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الصين في اللقاحات للمساعدة في مواجهة تفشي كورونا المتزايد، لكنه أشار إلى أن الحكومة في بكين حتى الآن لم تطلب المساعدة، مضيفاً: "نريد أن نرى الصين تسيطر على هذا التفشي".