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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قدمها مع أنغام.. حكاية أغنية فاز بها حميد الشاعري بعد دور كوتشينة| فيديو

حميد الشاعري وأنغام
حميد الشاعري وأنغام

عودة .. واحدة من أهم الاغاني في مشوار الفنان الكبير حميد الشاعري أو كما يلقب ب “ الكابو ” ، فعلي الرغم من تقديمها منذ ما يزيد عن 30 عام ، إلا أنها تظل عالقه في الأذهان. 

عودة .. من كلمات الشاعر سامح العجمي ومن ألحان مصطفي قمر ، الذي كان من المفترض انه سوف يقوم بغنائها بدلا من حميد الشاعري ضمن البومه الذي صدر حينها لياليكي ، إلا أنها ذهبت الي الكابو. 

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قصة أغنيه عودة بدأت حين قام كان يضع مصطفي قمر التحضيرات النهائية لالبومه لياليكي ، وقد كان حميد الشاعري موجود في الاستديو بصفته مشرف عام علي الالبوم ومسؤول عن توزيعه كحال معظم الألبومات وقتها ، حيث كان الكابو حينها القبلة التي يسترشد بها كل أبناء جيله نحو النجاح والتميز. 

وفي مشهد سينمائي فؤجي الكابو “ حميد الشاعري ” بمصطفي قمر يدخل عليه ويعرض عليه الاغنيه بعدما كام بتلحينها ، إلا أن حميد الشاعري بمجرد سماعها وجد نفسه امام حب جديد يتمسك به ويصر عليه ، فقد حاول الحصول عليها من “ قمر ” إلا أنه تمسك بها هو الآخر، ولكن كان قلب الكابو ووجدانه قد تعلق بالاغنية، ومن هنا عرض علي مصطفي قمر ان يلعب معه دور كوتشينة والفائز ستكون جائزته “عودة”، ولان الكابو كان قد عقد العزم علي غناء تلك الاغنيه البديعة التي تتوارث عبر الاجيال فقد فاز باللعبه والاغنية معا.

مصطفي قمر هو صديق مقرب من حميد الشاعري كحال أبناء هذا الجيل الذي كان حميد الشاعري جزء اصيل من نجاحهم ، لذا تقبل الخسارة في دور الكوتشينة والاغنيه معا، وطرحت بعدها في ألبومه الشهير كواحل ، وتم تصوير الاغنيه والمفاجاه ان مصطفي قمر ظهر فيه وهو يلعب علي الجيتار بالاضافة الي الفنان ايهاب توفيق . 
 

الاغنيه كانت ولازالت ملاذ ووجهه لكل الاصوات العربية والمصرية سواء الشابه او اصحاب الخبرة ، فعذوبتها جعلتهم يضعون اصواتهم عليها ، ولعل الفنانة أنغام قد اختارتها لتقدمها مع الفنان حميد الشاعري في برنامجها “ أنغام ” حيث كسرت القاعدة التي يسير عليها البرنامج وهي ان تقدم أغنيه بتوزيع جديد مع الضيوف ، شرط الا تكون لهم ، ولكن يبدو ان أغنيه عودة كسرت القانون . 

عودة مصطفى قمر الفنانة انغام حميد الشاعرى الشاعر سامح العجمي

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