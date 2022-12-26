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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 686 كيلو دواجن داخل مجزر يدوي غير مرخص بالغربية

مديرية الطب البيطري
مديرية الطب البيطري بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 686 كيلو دواجن  داخل مجزر يدوى غير مجهز وغير مرخص، ويظهر على المضبوطات علامات  الفساد الظاهرى مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين.

وتم ضبط ٦٨٦ كيلو دواجن بمكان غير مجهز " مجزر يدوي غير مرخص " يتم فيه تجهيز الدواجن بالمخالفة للقوانين والتراخيص المطلوبة، ويظهر عليها علامات الفساد الظاهري مما يجعلها غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

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كما أسفرت اللجان عن ضبط، 52 كيلو لحوم وأسماك بلطى، وهارنج، ورنجة، غير صالحة للاستهلاك الأدامى متداولة فى أسواق ومحلات بمراكز المحافظة.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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