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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الوفا وحازم إمام يحضران مران منتخب مصر للشباب بالدفاع الجوي

أبو الوفا وحازم
أبو الوفا وحازم إمام يحضران مران منتخب مصر للشباب

حرص محمد أبو الوفا وحازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، علي حضور مران منتخب مصر للشباب اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة منتخب غانا الأول للمحليين وديا غدا، وعقد الثنائي أبو الوفا وإمام جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء المران أكدا خلالها علي ثقتهما في الفريق بالكامل لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم.
ووجه حازم إمام كلمة للاعبين، قال خلالها إنه يجب التركيز من الآن والدخول في أجواء البطولة لتحقيق النتائج المطلوبة والفوز بجميع المباريات للتأكيد علي أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية.
وأضاف إمام أن اللعب في كأس العالم هو حلم كل لاعب، مطالبا الفريق بالكامل ببذل قصاري جهده لإسعاد الجماهير المصرية .
فيما أكد أبو الوفا في كلمته ، أن مجلس إدارة الاتحاد حريص علي توفير كل الدعم لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف المطلوبة ، مطالبا اللاعبين باغتنام الفرصة والتتويج باللقب الأفريقي لاسيما وأن البطولة تقام في مصر . 
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا.
 

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