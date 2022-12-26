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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ونائب رئيس الجامعة. 

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وخلال الاجتماع، هنأ محافظ الغربية الحاضرين وشعب الغربية بمناسبة قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، واحتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.

وأكد رحمي على التعاون الوثيق مع الجامعة في رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية طوال فترة الاحتفالات، كذلك البدء في تطوير مدخل المستشفى الجامعي ومدخل معهد الأورام، كما أشار رحمي إلى قيام المحافظة بتنظيم قوافل اجتماعية تماشياً مع خطة المحافظة في تنفيذ توصيات تقرير أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، على التعاون الوثيق مع المحافظة في كافة المجالات، مثمنا دور المحافظ في تنظيم جولات مستمرة لمراقبة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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الغربية محافظ الغربية المستشفيات الجامعية المستشفيات مستشفيات احتفالات رأس السنه الدكتور طارق رحمي المستشفى راس السنة الميلادية

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