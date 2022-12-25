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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بأنحاء المحافظة

مياه الشرب بالغربية
مياه الشرب بالغربية

أفاد الدكتور المهندس حمــدى محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

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وأشار أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار ، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

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ويناشد رئيس الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد علاوة و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الإتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01200366333

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