نصف الثمن.. آيفون 11 بـ 9700 جنيه فقط

استطاع هاتف آيفون 11 النجاح بسهولة مطلقة منذ أول ظهور رسمي، بعدما حل المعادلة الصعبة التى تجمع بين المواصفات القوية والسعر المنخفض، وبالتالي تقتني iPhone 11 بنصف سعره من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقاً لموقع “إيباى” الشهير للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، يمكنك اقتناء iPhone 11 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 390 دولاراً أمريكياً ما يعادل 9700 جنيه مصري، بينما يباع في المحال المحلية بضعف السعر تقريباً.

iPhone 11

يذكر أن iPhone 11 صدر فى عام 2019، يأتى بشاشة مميزة قياس 6.1 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.

iPhone 11

يمتلك iPhone 11 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

iPhone 11

يقدم ويحتوى iPhone 11 بطارية سعة 3110 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي أيضاً، ومجهز أيضاً لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى IOS 16، بالإضافة لمقاومته للماء والغبار.

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