فرصة لن تتكرر.. آيفون جديد بـ 9 آلاف جنيه

منذ الظهور الأول لهاتف آيفون 11 نجح فى حصد إعجاب الملايين حول العالم، فهو صفقة رابحة بكل المقاييس كقيمة مقابل سعر، في ظل ما يوفره من شاشة وأداء مثالى مقابل سعر أقل بكثير من الإصدارات التالية له، ولكن يعيبه سعره المرتفع بينما يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن من المتاجر الأمريكية.

وبحسب موقع “إيباى” الشهير للبيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإنك تستطيع شراء iPhone 11 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 350 دولاراً أمريكياً ما يعادل 9000 جنيه مصري.

iPhone 11

جدير بالذكر أن iPhone 11 صدر فى عام 2019، مع شاشة مميزة قياس 6.1 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.

iPhone 11

ويقدم iPhone 11 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

iPhone 11

ويحتوى iPhone 11 على بطارية سعة 3110 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي أيضاً، ومجهز أيضاً لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى IOS 16، بالإضافة لمقاومته للماء والغبار.

ويمكنك شراء نسختك باللون الأسود من آيفون 11 سعة 64 جيجابايت بالضغط هنا.