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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة تقيم معرضا لتبادل الكتب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

تُعلن اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة معرض لتبادل الكُتب بالكلية بالساحة المتواجدة أمام مبنى ميكانيكا طول اليوم.

عن طريق تواجد العديد من كُتب المكتبة الثقافية بالكلية شرط أن يضع كتابًا مكانه وأن يُعيد الكتاب مرة أخرى بعد فترة من إبداله.

وذلك يوم الأربعاء المُقبل الموافق 28 الشهر الحالي.

جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقرير حول نجاح جهود الجامعة في التحول نحو جامعات الجيل الرابع وذلك بعد نجاح الجامعة في تحقيق متطلبات الجيل الثالث قبل سنوات، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بدراسات عديدة وموسعة لمفهوم وخصائص جامعة الجيل الرابع، ووضعها في سياق الغايات الاستراتيجية للتحديات القومية المصرية في مفهومها الشامل ومحدداتها الرئيسة، وطبقا لرؤية مطورة في ضوء الخصوصية القومية، وبما لا يخرج هذا المفهوم بعيدا عن العالمية.

وأكد التقرير على التوجه نحو نظام بيئي، مع زيادة الارتقاء باللغات الأجنبية دون التخلي عن الارتقاء بلغتنا العربية، بالإضافة إلى السعي إلى استحداث مساحات للابتكار للمساهمة في عملية التنمية وحل المشكلات القومية، فضلا عن الجانب الإداري، ومواصلة النهج الإداري الذي يعتمد على اللامركزية، والتخطيط المسبق، والتدخل عند وجود معوقات لإزالتها، أو حدوث خروج عن الخطط المقررة، مع المرونة الكافية التي تراعي التحديث اللازم للخطط كما تراعي الاختلافات النوعية بين المؤسسات التابعة.

وأضاف التقرير أنه علاوة  على متطلبات جامعات الجيل الرابع، فإن الخصوصية تقتضي استمرار المشروع المتكامل لتأسيس خطاب ديني جديد، ومشروع تطوير العقل، ومشروع تطوير الوعي، واستهداف تغيير طريقة التفكير عند الطالب، وبناء شخصية مسئولة واعية؛ من أجل نهضة حقيقية، ولا تبعد خصائص جامعات الجيل الرابع عن التحدي القومي الذي نواجهه، خاصة أنها تركز على النظام المحلي، وكأننا نعود إلى المقولة المرشدة أن التعمق في المحلية يقود إلى العالمية، وعلى هذا يجب أن يتكثف الجهد من أجل بناء عقل مصري جديد وتعزيز قدرة الطلاب والباحثين على تحقيق الغايات القومية الحيوية.

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