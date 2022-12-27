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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..محاكمة محمد رمضان فى سب عمرو أديب

صدى البلد

تغيب محمد رمضان ومحاميه عن حضور جلسة محاكمته الأولى بتهمة سب وقذف عمرو أديب ما دفع المحكمة الاقتصادية الى التأجيل لحين حضور المحامى الأصيل لرمضان على ان تعقد ثانى جلسات محاكمة رمضان اليوم ،  بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لحين  حضور المحامي الأصيل لرمضان .

تحقيقات النيابة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر إحالة ان المتهم محمد رمضان، بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح لكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت فى دعوى رمضان ببراءة عمرو اديب من تهم السب والقذف .

محمد رمضان عمرو أديب المحكمة الاقتصادية

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