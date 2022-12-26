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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا تستعرض تقريرا حول المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأداء المؤسسي إلكترونيا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أنه تم اطلاق منظومة إلكترونية جديدة  لتقييم  الأداء المؤسسي   بعد إطلاق المرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية للجامعة ورقمنة كافة الخدمات المالية والادارية وتعظيم القدرات الالكترونية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة.

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قدم الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية عرضاً تناول خلاله، المنظومة الرقمية الجديدة التى تم إطلاقها للمرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة باستخدام نظرية الإدارة بالأهداف، على مستوى الهياكل المؤسسية والإدارية بالجامعة لتقييم الأداء المؤسسي الكترونياً.

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا.. صور

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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