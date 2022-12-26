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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوال حسن بعد استجابة الرئيس السيسي لها: جابلي كل حاجة

نوال حسن
نوال حسن

علق الإعلامي أحمد موسى، على إيقاف الرئيس السيسي موكبه بعد رؤية سيدة جالسة على الرصيف واستجابته لطلبها.

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أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يضحك على الشعب وكل اللي قاله عمله

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عقب لقائها الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يُلبي احتياجات السيدة نوال حسن

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "الاستجابة كانت سريعة، وتم تحقيق كل طلبات السيدة"، لافتا إلى "الرئيس السيسي وجه التحالف الوطني لتحقيق طلبات السيدة".

وأضاف: "التحالف الوطني أهدى السيدة نوال حسن مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني، إضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة".

وأشار: "تحقيق حلم السيدة أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجار تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأكد: "كل أحلام السيدة التي طلبتها من الرئيس السيسي تم تحقيقها"، معقبا: "تم تلبية كل طلبات السيدة نوال حسن".

وعقبت السيدة على استجابة الرئيس السيسي، قائلة: "شوفت فرحة مشوفتهاش في عمري، ربنا يبارك في الرئيس السيسي ويديه الصحة، لأنه واقف بجوار الغلابة"، متابعة: "الرئيس السيسي جابلي كل حاجه ربنا يبارك فيه".

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس السيسي على تحقيق أحلام السيدة نوال حسن.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي السيسي نوال حسن

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