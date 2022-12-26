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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة طنطا: نتعاون مع محافظة الغربية في المجالات التنموية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

عقد مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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أكد محمود ذكى أن الجامعة في إطار دعم رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة المصرية تسعى لتعزيز دورها   فى خدمة المجتمع، مشيرا الى  التعاون البناء مع المحافظة  في المجالات التنموية المختلفة داخل نطاق محافظة الغربية، موضحا أنه جاري التنسيق بين الجامعة ومحافظة الغربية في مجالات التطوير العمراني لتيسير حركة المواطنين والمرضى فى الوصول إلى المستشفيات الجامعية ، كما وجه عمداء الكليات  بتكثيف جهود التوعية للطلاب  بالتحديات التي تواجه المجتمع. 

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من جانبه أوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تثمن الدور الريادي لجامعة طنطا في تقديم الدعم المجتمعي في الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقنية والتوعوية والرعاية الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع جامعة طنطا تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وأضاف أن المحافظة  تكثف من الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأى محاولات احتكار السلع الأساسية أو رفع الأسعار، مطالباً الجامعة بتكثيف ندواتها التوعوية للمواطنين ومن خلال القوافل التنموية الشاملة الموجهة للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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