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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلفيات بالمطبخ.. اخماد حريق محدود في كنيسة الملاك بالعجوزة

صدى البلد

 

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب بإحدى غرف مبنى كنيسة الملاك بشارع الصحفيين بالعجوزة  دون وقوع خسائر بشرية او اصابات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في كنيسة الملاك بشارع احمد عرابي بالعجوزة، دفع اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بقوات الحماية المدنية والتي نجحت في السيطرة على الحريق واخماده. 

وافادت التحريات والفحص الاولي ان الحريق وقع بالطابق السادس واسفر عن خسائر بسيطة فى غرفة المطبخ الذى اندلع منها الحريق ، وتم احتواء الامر والسيطرة على الحريق دون امتداده لاى أجزاء أخرى من المبنى، حيث تم اخماده سريعا. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

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