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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بنظرة عين.. النساء أفضل من الرجال في مراعاة مشاعر الآخرين

صدى البلد

دائمًا ما تعقد المقارنة بين الرجال والنساء من حيث الأفضل فيهم في مجالات الحياة المختلفة وكذلك المشاعر ، ففي دراسة جديدة  تثتب أن النساء  أفضل من الرجال في جزء جديد في الحياة.

أوضحت الدراسة أن النساء أكثر تعاطفًا من الرجال ، ويجدون أنه من الأسهل الحكم على مشاعر الآخرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الصورة النمطية القديمة هي أن النساء يتمتعن بـ حساسية عالية، في حين أن الرجال غالبًا ما يخطئون في قول الشيء الخطأ لأنهم يفشلون في ملاحظة عندما يكون شخص ما منزعجًا أو مستاءً.

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لكن تشير إحدى الدراسات إلى أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر ، حيث تُظهر أن النساء يبدو أنهن أفضل حقًا في اكتشاف مشاعر الآخرين.


نظرت الدراسة في أكثر من 300 ألف شخص في 57 دولة ، أظهر كل منهم 36 صورة مقصوصة للعيون ، كجزء من اختبار "قراءة العقل في العيون".

طُلب من هؤلاء الأشخاص اختيار المشاعر الصحيحة التي يشعر بها الشخص الذي تم تصوير عينيه ، من قائمة من أربعة مشاعر.

تضمنت هذه المشاعر الصريحة مثل الرعب والارتباك ، وكذلك المشاعر الخادعة مثل الإحراج والعصبية وعدم الارتياح والرضا.

في معظم البلدان ، سجلت النساء درجات أفضل من الرجال في المتوسط ​​في اكتشاف المشاعر بشكل صحيح.

ديفيد جرينبيرج ، الذي قاد الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences ، مقيم في جامعة بار إيلان في إسرائيل ، وهو باحث مشارك فخري في جامعة كامبريدج.

قال: "تقدم نتائجنا بعض الأدلة الأولى على أن الظاهرة المعروفة،أن الإناث في المتوسط ​​أكثر تعاطفًا من الذكور، موجودة في مجموعة واسعة من البلدان في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف:"لا يمكننا قول ذلك بثقة إلا باستخدام مجموعات بيانات كبيرة جدًا"، والدراسة هي الأكبر من نوعها على الإطلاق للنظر في نظرية العقل، والتي تعني التعاطف المعرفي ، أو القدرة على وضع نفسك في مكان شخص آخر وتخيل ما يفكر فيه أو يشعر به.

يبدو أن النساء أفضل في هذا من الرجال من سن 16 حتى سن 70 - الحد الأقصى للعمر الذي نظرت فيه الدراسة.

وتظهر النتائج أنهم يسجلون أعلى بنسبة 2 في المائة في المتوسط، ليس من الواضح سبب حصول النساء على درجات أعلى ، على الرغم من أن الأولاد قد يكونون أقل تعاطفًا لأنهم يتعرضون لمزيد من هرمون التستوستيرون في الرحم ، وغالبًا ما يتم تشجيع النساء بشكل خاص من قبل المجتمع على أن يكونوا مهذبين وواعين للآخرين ، مما قد يجعلهم أكثر وعياً مشاعر الآخرين.

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