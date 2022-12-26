لأسباب غير أخلاقية.. جامعة أمريكية تعتذر لـ 2600 سجين|ما القصة؟

اعتذرت إحدى الجامعات عن إجراء عشرات التجارب الطبية غير الأخلاقية على 2600 سجين على الأقل، ففي خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تم اختبار التأخر في الولايات المتحدة باستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التي تم حقنها في عروقها.

وجد التقرير أن الرجال المسجونين في مرفق كاليفورنيا الطبي كان لديهم أيضًا أقفاص صغيرة بها البعوض موضوعة بالقرب من أذرعهم أو مباشرة على جلدهم لتحديد جاذبية المضيف للبشر للبعوض.

أجرى طبيبان جلدية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ، الدكتور هوارد مايباخ والدكتور ويليام إبستين ، الاختبارات على سجناء ، بعضهم لم يكن لديه أي من الأمراض أو الحالات التي يهدف البحث إلى علاجها.



تطوع المشاركون في الدراسة لإجراء التجارب وحصلوا على 30 دولارًا شهريًا مقابل مشاركتهم ، لكن تقريرًا صادرًا عن برنامج المصالحة التاريخية بالجامعة وجد أن الأطباء يشاركون في "ممارسات موافقة مستنيرة مشكوك فيها".

قال نائب المستشار التنفيذي ورئيس الجامعة دان لوينشتاين في بيان: "تعتذر UCSF عن دورها الواضح في الضرر الذي لحق بالمواضيع وعائلاتهم ومجتمعنا من خلال تسهيل هذا البحث ، ويقر بالدور الضمني للمؤسسة في إدامة المعاملة غير الأخلاقية للضعفاء والأشخاص المستضعفين. السكان المحرومون، بغض النظر عن المعايير القانونية أو الإدراكية في ذلك الوقت".

انتهى البحث في عام 1977 عندما حظرت كاليفورنيا إجراء أبحاث بشرية في سجون الولاية ، بعد عام من وقف الحكومة الفيدرالية لهذه الممارسة.



لكن إبستين شهد عام 1977 في جلسات استماع رسمية لدعم التجارب الطبية الحيوية في السجون ، كما وجد التقرير ، ولم يتمكن المحققون من العثور على أي دليل على أنه غير رأيه قبل وفاته.

يواصل مايباخ العمل في الجامعة بينما توفي إبستين في عام 2006، وليس من الواضح ما إذا كان مايباخ سيواجه أي انضباط في ضوء التقرير.

قال ابن مايباخ ، إدوارد مايباخ ، لوكالة أسوشيتيد برس إن والده أصيب بجلطة ولم يتمكن من الرد على الاستفسارات الصحفية.

وأضاف إدوارد: " كانت أنشطة مايباخ في فاكافيل معروفة وموافقة من قبل مسؤولي UCSF ، بما في ذلك عالم الأخلاق في UCSF ".