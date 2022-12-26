عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأسباب غير أخلاقية.. جامعة أمريكية تعتذر لـ 2600 سجين|ما القصة؟

صدى البلد

اعتذرت إحدى الجامعات عن إجراء عشرات التجارب الطبية غير الأخلاقية على 2600 سجين على الأقل، ففي خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تم اختبار التأخر في الولايات المتحدة باستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التي تم حقنها في عروقها.

وجد التقرير أن الرجال المسجونين في مرفق كاليفورنيا الطبي كان لديهم أيضًا أقفاص صغيرة بها البعوض موضوعة بالقرب من أذرعهم أو مباشرة على جلدهم لتحديد جاذبية المضيف للبشر للبعوض.

txt

في عيد ميلاده.. وفاة رجل بشكل مأساوي في نيويورك

txt

وصلة رقص تنتهي بـ حادث مؤسف في حفل زفاف..صور

أجرى طبيبان جلدية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ، الدكتور هوارد مايباخ والدكتور ويليام إبستين ، الاختبارات على سجناء ، بعضهم لم يكن لديه أي من الأمراض أو الحالات التي يهدف البحث إلى علاجها.


تطوع المشاركون في الدراسة لإجراء التجارب وحصلوا على 30 دولارًا  شهريًا مقابل مشاركتهم ، لكن تقريرًا صادرًا عن برنامج المصالحة التاريخية بالجامعة وجد أن الأطباء يشاركون في "ممارسات موافقة مستنيرة مشكوك فيها".

قال نائب المستشار التنفيذي ورئيس الجامعة دان لوينشتاين في بيان: "تعتذر UCSF عن دورها الواضح في الضرر الذي لحق بالمواضيع وعائلاتهم ومجتمعنا من خلال تسهيل هذا البحث ، ويقر بالدور الضمني للمؤسسة في إدامة المعاملة غير الأخلاقية للضعفاء والأشخاص المستضعفين. السكان المحرومون، بغض النظر عن المعايير القانونية أو الإدراكية في ذلك الوقت".

انتهى البحث في عام 1977 عندما حظرت كاليفورنيا إجراء أبحاث بشرية في سجون الولاية ، بعد عام من وقف الحكومة الفيدرالية لهذه الممارسة.

txt

يشبه من؟.. علماء يتمكنون من بناء وجه فرعون مصري

txt

في لحظة عقد الزواج.. شاب يصفع عروسه أمام المدعوين داخل الكنيسة.. شاهد


لكن إبستين شهد عام 1977 في جلسات استماع رسمية لدعم التجارب الطبية الحيوية في السجون ، كما وجد التقرير ، ولم يتمكن المحققون من العثور على أي دليل على أنه غير رأيه قبل وفاته.

يواصل مايباخ العمل في الجامعة بينما توفي إبستين في عام 2006، وليس من الواضح ما إذا كان مايباخ سيواجه أي انضباط في ضوء التقرير.

قال ابن مايباخ ، إدوارد مايباخ ، لوكالة أسوشيتيد برس إن والده أصيب بجلطة ولم يتمكن من الرد على الاستفسارات الصحفية.

وأضاف إدوارد: " كانت أنشطة مايباخ في فاكافيل معروفة وموافقة من قبل مسؤولي UCSF ، بما في ذلك عالم الأخلاق في UCSF ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. وفاة رجل بشكل مأساوي في نيويورك

وصلة رقص تنتهي بـ حادث مؤسف في حفل زفاف..صور

تسيير عكس البشر.. سيدة مصابة بـ عيب خلقي غريب|فيديو

يشبه من؟.. علماء يتمكنون من بناء وجه فرعون مصري

في لحظة عقد الزواج.. شاب يصفع عروسه أمام المدعوين داخل الكنيسة.. شاهد

توت بري.. أحمر شفاه يقي من فيروس كورونا وإيبولا.. تفاصيل

كيف يبدو الكون من فوق الأرض؟.. لقطات مذهلة

تشارلز يطرد أخيه أندرو من قصر باكنجهام.. ماذا يحدث بالعائلة المالكة البريطانية؟

ترشيحاتنا

تهدد بإشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة.. مطالب أوكرانيا تثير غضبا دوليا واسعا

سيد الخواتم ولؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر الآن .. يشاهد بسهولة

اخلاء سبيل الوسيط ..الجنايات تستمع الى الشهود فى قضية رشوة جامعة دمنهور

وعاظ الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة يلتقون على مائدة لمكافحة الفكر المتطرف

محمد رمضان يواجه عمرو أديب في ساحة القضاء غدا.. تفاصيل

العراق تتحدى أمريكا في التعامل مع إيران بالدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ