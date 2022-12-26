في لحظة عقد الزواج.. شاب يصفع عروسه أمام المدعوين داخل الكنيسة.. شاهد

تحمل حفلات الزفاف الكثير من الكواليس واللقطات الصادمة، ففي حفل زفاف وبينما كان العروسان يقفان أمام المذبح في الكنيسة لـ عقد الزواج رسميًا، قام العريس بـ رد فعل غريب للغاية.

فجأة وبدون أية مقدمات قام العريس بوضع صفعة قوية على وجه العروسه، ليتحول الحفل إلى ساحة من الهرج والمرج بسبب ما حدث من العريس.

تم التقاط اللحظة غير القابلة للتفسير في مقطع فيديو شاركه أحد المدعوين على تطبيق "تيك توك"، ليلقى الفيديو رواجًا كبيرًا.



قبل الصفعة ، بدا أن العريس يميل أقرب إلى زوجته كما لو كان يحاول تقبيلها، لكنه لم يقبلها في النهاية واكتفى بصفعة على وجهها.

ليس من الواضح ما هو السبب وراء تلك الصفعة القوية في اليوم المهم، ولم يستطع أحد معرفة السبب لأن صوت الفيديو لم يكن مفهومًا ولم يتجاوز المقطع 17 ثانية، وقد أثار ذلك ردود الفعل المختلطة على الفيديو المنتشر بكثرة.



وفي واقعة تبدو مماثلة في حفل زفاف آخر قامت العروس بـ صفع العريس أثناء زفافهما في هذه الأثناء ، كانت العروس هي أول من وصفع لرجلها وذهل جميع الحاضرين بفعلتها.

أما سبب الصفعة الساخنة ، كان العريس يطعم العروس بالقوة وحاولت منعه. صفعت الرجل وصفعها على ظهرها مما أدى إلى شجار جذب ضيوف حفل الزفاف.