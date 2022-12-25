تعليق جديد من الحاجة سندس بعد إعلانها الزواج من رجلين

تصدرت خلال الأيام القليلة الماضية "الحاجة سندس" الساحة بقصتها في اعتزامها الزواج من رجلين في آن واحد، لتثير ضجة كبيرة بـ قرارها في تونس والوطن العربي.

كانت الانتقادات على قرار الحاجة سندس وهي سيدة تونسية أكثر من التعليقات المؤيدة لـ القرار الذي وصف بـ إنه غريب وينتهك أسس الدين الإسلامي.

لـ تقرر الحاجة سندس أن ترد على التعليقات المنتقدة لـ فكرة زواجها من رجلين في فيديو جديد، قد قامت بنشره مؤخرًا على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

وقالت خلال مقطع الفيديو:" إنها ستواصل استكمال إجراءات الزواج، ومن المقرر أن تقيم في منزلين، الأول يتواجد في أرقى الأماكن الموجودة في تونس ومطلة على البحر، والفيلا الأخرى موجودة خارج تونس العاصمة".

أما عن المنتقدين فـ ردت عليهم ب:"«شو الإزعاج اللي سببته؟ تعليقات فارغة ما ضريت أحد، أنا أعيش حياتي الطبيعية كالعادة، ما في شيء تغير".

كما أكملت الحديث عن أنها ستتزوج من شخصية مشهورة جدًا، وقد أبرمت اتفاق معه للاشتراك في دفع تكاليف شراء خاتم الزواج.