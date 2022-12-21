اضطراب نادر .. حرمان طالبة بريطانية من حلم الأمومة لسبب صادم

تعيش شابة بـ جسد أنثى ولكن بشكل غير مكتمل، لتكن حياتها عبارة عن كابوس لن ترى فيه الأمومة، حيث اكتشفت الشابة أنها ولدت بدون رحم بعد غياب الحيض عنها تمامًا قبل بلوغها سن 17.

تم تشخيص الشابة "فيكس لين" قبل ثلاث سنوات بحالة تسمى متلازمة "ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر (MRKH)" ، مما يعني أنها ليس لديها رحم.

ويعد هذا اضطراب نادر يصيب فقط 1 من كل 5000 أنثى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

الأفراد المصابون بهذه الحالة لديهم كروموسومات أنثوية (XX) ، وأعضاء تناسلية خارجية طبيعية، وخصائص جنسية ثانوية طبيعية، ولكن قد يكون لديهم قنوات رحمية ومهبلية متخلفة أو غائبة.

سابقًا ، تم تشخيص فيكس ، البالغة من العمر 20 عامًا ، وهي طالبة إنجليزية في جامعة ليستر ، بالحالة قبل ثلاث سنوات.

ذهبت فيكس في البداية إلى طبيبها العام لأنها كانت تكافح من أجل تناول الطعام ، ولكن بعد أن سمعت أنها لم تبدأ دورتها الشهرية في سن 17 عامًا ، رن "أجراس الإنذار".

تم إرسالها لإجراء فحوصات دم وفحص بالموجات فوق الصوتية وأعطيت أنباء مروعة أنها لم يكن لديها رحم ولا مبايض.

وكشفت فحوصات أخرى أن لديها بقايا رحم صغيرة ومبيضان ، لكنها لن تكون قادرة على حمل الأطفال.

لقد مرت الآن ثلاث سنوات على تشخيص حالتها، وقالت فيكس: "رحلتي مع MRKH معقدة ، وفي بعض الأحيان مفجعة".