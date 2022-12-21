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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس ووالدها يشعلان السوشيال ميديا| فيديو

صدى البلد

سرقت عروس ووالدها الأضواء في حفل زفافها بعد أن فاجأت الضيوف بفقرة رقص شبابية للغاية، فقد أدى الأب وابنته رقصة لا تُنسى.

انتشرت  فيديوهات العروس"نانسي كريجر" البالغة من العمر 30 عامًا ، ووالدها "رون لاستوك" البالغ من العمر 63 عامًا ، بعد أن أدهشت الحضور على حلبة الرقص في حفل زفافها في أوهايو، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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يُظهر فيديو "تيك توك"  TikTok الثنائي الأب وابنته وهما يرقصان ببطء على أغنية My Girl الكلاسيكية قبل أن تبدأ  أغنية شبابية تشعل الأجواء.

تبدأ كريجر في التلويح بيديها في الهواء أمام والدها ، الذي يقف متظاهرًا بالصدمة، حتى ينضم إليها في الرقصة الشبابية، ليشعلان الحفل.

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علق كريجر على الفيديو ، الذي تمت مشاهدته أكثر من 4.4 مليون مرة ، "عندما يعتقد الجميع أنك تمزح مع والدك ... ثم ينضم إليك في الرقص".

https://www.tiktok.com/@nancylestock/video/7177510557325724974
 

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