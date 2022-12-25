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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكاسب خيالية.. كيف استفادت البلوجر رهف الشامي من أزمة خطوبتها؟

البلجر رهف الشامي
البلجر رهف الشامي مع خطيبها

"الريتش" هي كلمة السر التي يبحث عنها البلوجر في كل مناسبة لهم سواء زواج أو طلاق أو مجرد حادثة، لتصبح أسماؤهم متصدرة لأيام مواقع التواصل الاجتماعي، ويرتفع أسهم متابعيهم على صفحاتهم المختلفة على "فيسبوك" و"إنستجرام".

في ظل الضجة حول البلوجر "رهف الشامي" عقب إعلان خطبتها، وما دار على السوشيال من إدعاءات وأحاديث عن خطوبتها من زوج صديقتها المقربة.

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أسرار خطوبة البلوجر رهف الشامي من زوج صديقتها وحقيقة خيانتها.. فيديو وصور

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وما بين اتهامات وردود عليها بين الزوجة والخطيبة، كان عداد المتابعين عند البلوجر رهف الشامي في زيادة مستمرة، ففي ساعات قليلة فقط جنى حسابها أكثر من 100 ألف متابع جديد على حسابها على "إنستجرام".

الأمر لم يتوقف على عد المتابعين، بل وصل حسابها إلى عدد كبير، وظهر ذلك في عدد المشاهدات على خاصية "القصص" على "إنستجرام" وبلغ عددهم أكثر من 959 ألف مشاهدة.

جدير بالذكر أن "الريتش" أو عدد الوصول للمتابعين، هي إحدى الأدوات التي تدعم ثقة الشركات المعلنة في "البلوجر" إلى جانب عدد المتابعين. 

 

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