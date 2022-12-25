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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كندا بالأبيض.. الثلوج تكسو الشوارع والحرارة تصل إلى - 40 درجة

صدى البلد

أدى تساقط الثلوج في كندا إلى إغلاق الشوارع وشلل مروري، عقب ارتفاع الثلوج لمسافة 250 متر فوق مستوى سطح الأرض.

كما أظهرت الصور المنتشرة في وسائل الإعلام عن تجمد السيارات والأشجار في شوارع كندا، بسبب الانخفاض القياسي في درجات الحرارة وتساقط الثلوج الثلوج بكثافة شديدة.

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وواصلت الحرارة في الانخفاض حتى بلغت فى بعض المناطق إلى -٤٠ درجة مئوية، وفق ما نشرته "بي بي سي" البريطانية.


وحذرت السلطات الكندية، المواطنين من القيادة في الشوارع الرئيسية بسبب تراكم كميات كبيرة من الثلوج، بالإضافة إلى حالة الشلل التي ضربت قطاع الطيران، وسط مخاوف من استمرار هذا الطقس السيء خلال فصل الشتاء.

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ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية لليوم الأحد.

أما عن المواطنين فهم يعيشون في قلق من تلك الأجواء الثلجية، وشاركوا لقطات من الشوارع والطرق المغطاة بالثلوح، بينما حاول آخرون أن يتغلبوا على مخاوفهم بالضحك واستغلال الثلوج في اللعب، فقد أظهرت لقطات فتاتان تلعبان بالثلوج بدلًا من الكرة. 

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