عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشبه من؟.. علماء يتمكنون من بناء وجه فرعون مصري

صدى البلد

بعد آلاف السنين تمكن العلم من أن يرسم للأجيال الحديثة هيئة الفرعون المصري رمسيس الثاني، فقد ظهر حاكم مصر القديمة رمسيس الثاني في صور تفصيلية جديدة تم إنشاؤها بواسطة برنامج التصوير المقطعي الذي يسمح بإعادة بناء الوجه بدقة.

في مشروع علمي مشترك قاده باحثون من مصر وإنجلترا ، كانت مومياء رمسيس الثاني غير مغلفة، مما سمح للمؤرخين بمراقبة الفرعون الشهير وقت وفاته ، عن عمر 90 عامًا ، لأول مرة.

txt

تشارلز يطرد أخيه أندرو من قصر باكنجهام.. ماذا يحدث بالعائلة المالكة البريطانية؟

txt

كندا بالأبيض.. الثلوج تكسو الشوارع والحرارة تصل إلى - 40 درجة

استخدم العلماء صورًا مقطعية سابقة لمومياء الفرعون وطبقوا عليهم برنامج تحليل لتحليل التفاصيل، وتمكن الخبراء بعد ذلك من التفريق بين الجمجمة والمواد الأخرى المستخدمة أثناء عملية التحنيط وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للجمجمة.

ثم أعيد بناء الوجه باستخدام القياسات المصرية لطبقات عضلات الوجه، ويحدد البرنامج خصائص طبقات المواد المختلفة على وجه المومياء ، مثل ضمادات الكتان العلوية ، ويسمح بفك الغلاف الرقمي للفراعنة.

txt

مكاسب خيالية.. كيف استفادت البلوجر رهف الشامي من أزمة خطوبتها؟

txt

تعليق جديد من الحاجة سندس بعد إعلانها الزواج من رجلين


قالت الدكتورة سحر سليم ، أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة التي قادت المشروع ، قال في مقابلة مع AuntMinnieEurope.com.:"لدى المجموعات السكانية والأعراق المختلفة قياسات مختلفة في مناطق مختلفة من الوجه بما في ذلك ميل الجبهة ، ومناطق الأنف والملار والشفتين".

وأضافت:"النهج الأكثر علمية هو استخدام قياسات من مجموعة سكانية قريبة قدر الإمكان من موضوعك - وهذا ما فعلناه".

ثم عكس خبراء التصوير عملية الشيخوخة وكشفوا عن وجه الحاكم في سن أصغر من 45 عامًا، وأكملت:"أصبح تصور ملامح الوجه الجميلة مثل ثقب الأذن وتسريحة الشعر ممكنًا أيضًا بفضل برامج إعادة بناء الصور الحديثة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

هنستريح.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

تشارلز يطرد أخيه أندرو من قصر باكنجهام.. ماذا يحدث بالعائلة المالكة البريطانية؟

كندا بالأبيض.. الثلوج تكسو الشوارع والحرارة تصل إلى - 40 درجة

الوديعة والفالصو.. بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج

مكاسب خيالية.. كيف استفادت البلوجر رهف الشامي من أزمة خطوبتها؟

تعليق جديد من الحاجة سندس بعد إعلانها الزواج من رجلين

أسرار خطوبة البلوجر رهف الشامي من زوج صديقتها وحقيقة خيانتها.. فيديو وصور

أول ملكة جمال في العالم تسافر إلى الفضاء

عروس ووالدها يشعلان السوشيال ميديا| فيديو

ترشيحاتنا

دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم.. ردده هذه الأيام قبل الامتحانات

شبانة: الكل حزن بسبب أكرم توفيق.. وكهربا مستهدف

رصد أكثر من 40 طائرة حربية صينية تحلق قرب مضيق تايوان.. تفاصيل

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

فضل قراءة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام وسترى العجب

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ