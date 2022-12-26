وصلة رقص تنتهي بـ حادث مؤسف في حفل زفاف..صور

أي حفل زفاف بدون موسيقى ورقص يكون باهت بلا طعم أو لون، بصرف النظر عن مشاهدة الحدث مدى الحياة للعروس والعريس ، يظل الضيوف والأقارب متحمسين للغاية للاحتفال بهذه اللحظة بالرقص والموسيقى.

في هذا العصر من وسائل التواصل الاجتماعي ، نصادف العديد من مقاطع الفيديو من حفلات الزفاف التي يُرى فيها الناس يتأرجحون على إيقاعات الموسيقى.

وتنتقل بعض مقاطع الفيديو المحددة إلى الإنترنت من أجل أدائها الرائع ، سواء كان ذلك منفرداً أو ثنائيًا أو جماعيًا، ومع ذلك فإن الحوادث المؤسفة لا يمكن التنبؤ بها. هنا ، نحضر مقطع فيديو سيصاب بالصدمة.

فقد ظهر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شوهد فيه مجموعة من الأشخاص يرقصون في حفل زفاف، وبينما كان الجميع مشغولين بالرقص على أنغام الموسيقى ، فجأة انهارت الأرض أسفل منهم وسقطت المجموعة بأكملها، وشوهد البعض الآخر ، الذين فروا من الحادث ، وهم ينظرون إلى الأسفل.

والجدير بالذكر أن حادثة مماثلة وقعت في 24 مايو 2001 ، حيث انهار جزء كبير من الطابق الثالث من قاعة زفاف، ومات ما يصل إلى 23 شخصًا في الحادث.