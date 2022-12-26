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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف يبدو الكون من فوق الأرض؟.. لقطات مذهلة

صدى البلد

سماء تلمؤها نجوم لامعة، وقمر منير، هذا ما نراه بـ أعيننا من أي نقطة لنا ونحن على سطح كوكب الأرض، ولكن ما الشكل الذي  يبدو عليه الكون الخارجي في الفضاء، والذي لا نرى منه سوى صور ومقاطع فيديو.

وفي مقطع فيديو جديد، ترصد لقطات، شكل الفضاء من فوق الأرض، وتظهر فيه النجوم لامعة ومتراصة بشكل مبهر بينما تدور المركبة.

وأُرفِقَ مقطع الفيديو بـ جملة توضيحية، وهي: “مقطع فيديو للكون وهو يتحرك ترصده محطة الفضاء الدولية، وقد تم التقاطه للكون في أثناء مرور ليلي فوق الأرض”.

وعلق الكثيرون على مقطع الفيديو المتداول على "تويتر" وشاهده الآلاف  حول العالم.

وكانت من ضمن التعليقات :"كإنسان يرى الدوران اللانهائي للكون مع صورة العالم الكبيرة والمتحركة ، أشعر أنني محظوظ جدًا. لأنه قبل 13.8 مليار سنة ، جئنا إلى هذه الأيام من ذرة هيدروجين واحدة متعددة الخلايا في العالم."

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