الوديعة والفالصو.. بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج

أصبح شراء الشبكة الذهب يشكل شكل عبئا ثقيلا على راغبي الزواج، وبدأ الجميع رحلة البحث عن بدائل للمعدن النفيس لتيسير الزواج.

وبالفعل بدأت بعض المحافظات في اعتماد الفضة كـ شبكة العروس بدلًا من الذهب، وانتشرت صور لأطقم من الفضة أقدم العرسان على شرائها.

وحتى لا يبقى الأمر مرهونًا على أطقم الفضة، نقدم لكم روشتة لـ بدائل الشبكة الذهبية والفضية في مصر.

يمكن لـ العريس أن يتقدم لـ خطبة العروس بـ خاتم ذهبي يعود إلى والدته أو أجداده، كما يحدث في فرنسا، فقد يتقدم العريس لخطبة العروس بـ خاتم يكون موروث عائلي يعود لعائلته، وبإمكان العروس أن تجري التعديلات البسيطة على الخاتم.



وحتى يتم تيسير الزواج أكثر فهناك مقترح بـ أن يضع العريس مبلغ مالي متوسط كوديعة بنكية وإهدائها لـ العروس باسمها، ليعتبر هذا ضمانة للعروس وأهلها بـ جدية العريس في الزواج منها.

وبدلا من الذهب والفضة يمكن اللجوء إلى الخواتم الفالصو مثلما فعلت بعد العرائس السوريات في الفترة الأخيرة لتيسير الزواج في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها في بلادهم.