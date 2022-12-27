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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب النجم الساحلي: هداف الدوري التونسي يقترب من الانضمام للأهلي

كريستو
كريستو

أكد محمد المكشر المدير الفني لفريق النجم الساحلي، وجود عرض من النادي الأهلي لضم محمد الضاوي "كريستو " هداف الدوري التونسي .

وأضاف المكشر خلال تصريحات إذاعية لـ راديو Jawhara FM التونسي : الوضع المالي للنجم الساحلي كارثية، وامام مصلحة الفريق؛ بالإمكان التفريط في أي لاعب بما في ذلك كريستو في صورة توفر العرض المناسب الذي يساعد الفريق ماديا.

جدير بالذكر أن كريستو لاعب النجم الساحلي هو هداف بطولة الدوري التونسي حتي الان برصيد 5 اهداف من 6 مباريات.
 

عرض الأهلي لـ كريستو 

وقدمت إدارة الأهلي، بعدها، عرضًا إلى إدارة النجم الساحلي، للحصول على خدمات كريستو، مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى خصم باقي مستحقات النادي الأهلي لدى النجم، بشأن غرامة كوليبالي التي تقدر بـ975 ألف دولار، وهو ما رفضته الإدارة التونسية، وتمسكت بالحصول على مليون و800 ألف دولار «كاش»، ورفضت فكرة خصم قيمة الصفقة من مستحقات كوليبالي، خاصة أن الأقساط لم يأت مواعيد تسديدها في الوقت الحالي.

ومن المفترض أن يدفع النجم الساحلي القسط الثالث «500 ألف دولار» للأهلي من غرامة كوليبالي، في فبراير 2023، بينما يأتي القسط الأخير «475 ألف دولار» في شهر أغسطس 2023.

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