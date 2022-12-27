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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دفي نفسك في الشتاء بكوب من الحمص الأصلي.. تعرفي على الطريقة

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام فى المنزل

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل كوب حمص الشام بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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المقادير لعمل حمص الشام 

 

¼ كيلو جرام من حمص الشام
3 حبات من الطماطم المضروبة بالخلاط أو 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
1 حبة بصل مبشورة وناعمة
5 فصوص من الثوم المفروم
1 ملعقة شطة
1 ملعقة ملح
1 ملعقة كمون
عصير ليمون

طريقة عمل حمص الشام
 

1- أول حاجه  هو أن تنقعي حمص الشام لمدة تتراوح ما بين 6 ساعات و 8 ساعات، بحيث تكون أقصي مدة للنقع هي 8 ساعات حتى لا يكون صعب في السواء.
2- بعد الانتهاء من النقع ستلاحظين أن حمص الشام قد تضاعف حجمه.
3- بعد أن تقومي بتصفية الحمص، قومي بوضعه في الماء مع مقدار البصل المبشور ومقدار الثوم المفروم واتركي المزيج علي النار حتى يغلي.
4- بعد أن يقترب حمص الشام من السواء، قومي بوضع مقدار الطماطم المضروبة أو الصلصة، بالإضافة إلي مقادير الشطة والملح والكمون (حسب الرغبة) مع ملاحظة ضرورة عدم وضع الشطة أو  الملح أو الكمون قبل ذلك حتى لا يعيق ذلك عملية النضج.
5- الآن اتركي الحمص حتى ينضج بشكل كامل ومن ثم قومي برفع الحمص من علي النار وصبيه في أكواب التقديم   وأضيفي له عصير الليمون.
6- يجب أن يقدم حمص الشام ويشرب وهو ساخن للحصول علي الطعم والفائدة المطلوبين، وبألف هنا.

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