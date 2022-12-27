حصاد 2022 |كيف أثرت أسعار النفط على الاقتصاد العالمي خلال عام؟

سوق النفط في 2022 ..

ارتفاع أسعار النفط والتضخم في بداية عام 2022

أمريكا والاتحاد الاوروبي يلجأن إلى تدابير حمائية صريحة في محاولة لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي

موسكو تحذر من تطبيق الغرب لممارسات تقوض قواعد السوق الحرة

تقلب أسعار النفط العالمية حول 100 دولار للبرميل ، تحول التضخم إلى مشكلة عالمية حادة

حذرت موسكو من أنها لن تزود النفط بالأسعار التي فرضتها بشكل مصطنع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا ، في انتهاك لقواعد السوق الحرة.

موسكو أعلنت عن استعدادها لخفض إنتاج النفط استجابة لسقف السعر، فكيف أثرت أسعار النفط على اقتصاد العالم خلال عام 2022 ، وماذا سيأتي؟

بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع قبل بداية عام 2022 ، مدفوعة بعوامل مختلفة مهدت الطريق لأهم التطورات هذا العام.

أولاً: أدى جائحة COVID إلى انخفاض أسعار النفط الخام حيث انخفض الطلب على النفط بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر المتعلقة بفيروس كورونا في عام 2020.

وتم ملء مرافق التخزين وناقلات النفط ولم يكن من الواضح مكان تخزين فائض النفط. أدى التطور إلى انخفاض أسعار النفط مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) - معيار الخام الأمريكي - وانخفضت العقود الآجلة إلى 37.63 دولارًا أمريكيًا للبرميل في 20 أبريل 2020 ، لأول مرة في التاريخ. أعلنت شركات النفط في أمريكا الشمالية ومجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط الخام عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وعندما بدأت الشركات في إعادة فتح أبوابها في جميع أنحاء العالم في أواخر عام 2020 وبداية عام 2021 ، أدت سلاسل التوريد المعطلة وعدم قدرة منتجي النفط على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق إلى نقص الوقود ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ثانيًا: كانت الحكومات الغربية تخفض استثماراتها في إنتاج الوقود الأحفوري لفترة طويلة في سعيها للوصول إلى انبعاثات معدومة الكربون بحلول عام 2050. وخفضت البنوك الأوروبية الكبرى التمويل لشركات الوقود الأحفوري بنسبة 27.6٪ في عام 2021 ، في الوقت الذي تستأنف فيه الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى البترول أكثر.

انخفض تمويل باركليز لشركات النفط والغاز والفحم بنسبة 30.1٪ إلى 19.6 مليار دولار في عام 2021 وشهد HSBC انخفاضًا بنسبة 26.8٪ إلى 18.0 مليار دولار ، وفقًا لشركة S&P Global.

وفي الوقت نفسه ، على الجانب الآخر ، أعلن الرئيس جو بايدن الذي أدى اليمين الدستورية أيضًا تخفيضات وحدود استخراج النفط وعلق بناء خط أنابيب رمال القطران Keystone XL (KXL) الذي ألغته TC Energy في 9 يونيو 2021 .

وأدت العوامل المذكورة أعلاه إلى ارتفاع معايير النفط الرئيسية ، حيث قفز خام برنت أكثر من 60٪ العام الماضي ، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.70 دولارًا في 25 أكتوبر 2021.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف النقل ، وبالتالي زيادة التضخم ، إلى جانب مشاكل سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الغذاء.

بدأ الاتجاه الناشئ يعض البلدان الصناعية والنامية على حد سواء.

ارتفاع التضخم في امريكا واوروبا

وشهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ارتفاعًا في التضخم في أكتوبر 2021 أعلى بكثير من هدف 2٪ واستمرت في الارتفاع. قفز مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية - مقياس التضخم في البلاد - بنسبة 6.2٪ من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021 ؛ ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بما يزيد عن 4٪ في ذلك الوقت.

وفي نوفمبر 2021 ، أعلن البيت الأبيض الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد ودعا الحلفاء إلى فعل الشيء نفسه.

ومع ذلك ، لم يساعد ذلك في ذلك الوقت: أشار مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد لشهر يناير 2022 إلى أن التضخم السنوي ارتفع إلى 7.5٪ ، وهو أعلى معدل له منذ 40 عامًا.

ارتفاع أسعار النفط والتضخم في بداية عام 2022

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط والتضخم في بداية عام 2022 ، عامل جديد زاد الطين بلة. بعد بدء عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير ، لجأت مجموعة الدول السبع الكبرى وحلفاؤها إلى عقوبات شاملة ضد قطاع الخدمات المصرفية واللوجستية والطاقة في روسيا ، على سبيل المثال لا الحصر ، بدءًا من مارس.

وبينما كانت الولايات المتحدة أول من أوقف تمامًا استيراد النفط من روسيا ، بدأت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من مشترياتهما من الخام الروسي (دخل الحظر حيز التنفيذ بالكامل في 5 ديسمبر 2022).

المشكلة هي أن روسيا لا تزال ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر للسلعة. وعندما يتعلق الأمر بجميع المنتجات النفطية ، فإن روسيا هي المصدر الأول.

وبلغ إنتاج البلاد في يناير 2022 11.3 مليون برميل يوميًا. ذهب حوالي 60٪ من صادرات النفط الخام الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يمثل ثلث واردات الدول الأعضاء من النفط.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في ذلك الوقت أنه بحلول مايو 2022 ، يمكن إزالة ثلاثة ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الروسي ، والتي تمثل ما يقرب من 3 ٪ من الإنتاج العالمي ، من سوق النفط العالمية.

وفي 28 فبراير الماضي ، تجاوز خام برنت سقفه وبلغ أكثر من 100 دولار للبرميل. في 8 مارس 2022 ، استقرت العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 128 دولارًا للبرميل في لندن ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.6٪ ليستقر فوق 123 دولارًا.

التضخم مشكلة عالمية حادة

ومع تقلب أسعار النفط العالمية حول 100 دولار للبرميل ، تحول التضخم إلى مشكلة عالمية حادة في مايو.

أشار تحليل للتضخم في 111 دولة أجراه دويتشه بنك في ذلك الوقت إلى أن المعدلات الأمريكية (8.6٪) كانت في منتصف الحزمة. ارتفع متوسط ​​معدل التضخم السنوي البالغ 7.9٪ على أساس سنوي بأكثر من الضعف من 3.0٪ قبل عام ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت معدلات شهر مايو إلى أن التضخم السنوي في فرنسا بلغ 5.8٪ ، وارتفع في ألمانيا إلى 7.9٪ ، وهولندا إلى 8.8٪ ، بينما ارتفع في دول البلطيق إلى 20٪.

ارتفاع أسعار الفائدة

وفي مارس ، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات تدريجية في الفائدة في محاولة لترويض التضخم.

وحذا البنك المركزي الأوروبي حذوه في يوليو ، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 11 عامًا. من جانبه ، لجأ بنك إنجلترا (BoE) إلى هذا الإجراء منذ بداية العام.

ومع ذلك ، فإن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل مُصدري العملات الاحتياطية الرئيسية على مستوى الدول جاءت بنتائج عكسية على المناطق الاقتصادية الضعيفة في البلدان النامية ، وفقًا لصندوق النقد الدولي. قبل هذه الخطوة ، حذرت كريستالينا جورجيفا ، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي ، قمة دافوس في يناير 2022 من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يشل الاقتصاد العالمي.

وأشارت في ذلك الوقت إلى أن البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار ستكون الأكثر تضررا ، مضيفة أن ثلثي البلدان منخفضة الدخل إما تعاني من 'ضائقة ديون' أو معرضة لخطر الوقوع فيها.

ومن ناحية أخرى ، حذر خبراء اقتصاديون من أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يخاطرون بإغراق أنفسهم في الركود ، حيث أدت زيادة الفائدة إلى زيادة معدلات الاقتراض وتباطؤ الاقتصادات الصناعية.

دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود تقني في وقت سابق من هذا العام.

ركود منطقة اليورو

واعترفت المفوضية الأوروبية في نوفمبر بأن منطقة اليورو ومعظم دول الاتحاد الأوروبي ستواجه ركودًا في الربع الأخير من عام 2022.

وفي الوقت نفسه ، انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة منقحة 0.3٪ مقابل انخفاض 0.2٪ المقدر مبدئيًا من يوليو إلى سبتمبر ، وفقًا لمكتب أحدث بيانات الإحصاء الوطني.

ومن أجل تعديل البيئة الاقتصادية ، توصلت مجموعة السبع إلى خطة تحديد الأسعار التي تستهدف روسيا في يونيو 2022.

منعت الخطة شركات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من نقل أو تأمين السفن التي تحمل النفط الخام من روسيا إلى أي مكان في العالم - ما لم يدفع المشتري سعرًا أقل من الحد الأقصى للسعر المقترح. كان الهدف من التصميم الكبير هو قتل عصفورين بحجر واحد: أولاً ، توجيه ضربة قوية لمالية موسكو. ثانياً ، لتقليل الضغط التضخمي.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصحفيين في المستقبل: 'إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي هو أحد أقوى أدواتنا لمعالجة الألم الذي يشعر به الأمريكيون والعائلات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي من مضخة الوقود ومتجر البقالة'. اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في يوليو في بالي.



سقف سعر النفط الروسي

في 5 ديسمبر، دخل سقف سعر النفط الروسي 60 دولارًا حيز التنفيذ.

واعتبارًا من فبراير، ستخضع المنتجات البترولية الروسية أيضًا لسقف السعر.

وتشمل الشروط الإضافية التي تؤمنها الدول الصناعية آلية لإعادة النظر في حدود الحد الأقصى للسعر كل شهرين. يجب أن تترك أي إعادة ضبط للسقف أقل بنسبة 5٪ على الأقل من متوسط ​​أسعار السوق.

وأشارت روسيا إلى أنها لن تبيع النفط للدول التي تنفذ الإجراء وأنها مستعدة لخفض إنتاج الخام.

حذرت موسكو من تطبيق ممارسات تقوض قواعد السوق الحرة وتدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى. في الوقت نفسه ، لجأت الأمة إلى تعزيز أسطول ناقلاتها الخاص ، واستغلال شركات التأمين الخاصة بها والتحول إلى العملات الوطنية في تسويات النفط والغاز.

انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي



بحلول أواخر نوفمبر، انخفضت أسعار النفط إلى 83 دولارًا (برنت) و 77 دولارًا (غرب تكساس الوسيط) بسبب عدد من الأسباب ، كما قال الدكتور جال لوفت ، المدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي والمستشار الأقدم للولايات المتحدة. مجلس أمن الطاقة التابع للدولة ، وفقا لوكالة سبوتنيك.

أولاً: التباطؤ في الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب العالمي وسط توقعات بأن الصين لن تنهي سياستها الخالية من COVID في أي وقت قريب.

ثانيًا: أكملت الدول تعديلاتها على الوضع الجيوسياسي الجديد من خلال تخزين النفط في احتياطيات استراتيجية ، بينما قام التجار والشاحنون وصرافو الدفع بإجراء تعديلاتهم على العقوبات وأصبحوا الآن أكثر قدرة على شحن النفط الخام بسهولة.

ثالثًا: أكمل الشاحنون بشكل أو بآخر مشترياتهم من السلع المصنعة في نهاية العام قبل موسم العطلة ، والآن هناك تباطؤ نموذجي في الشحن الدولي.

رابعاً: عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة ، تعرضت المصافي الأمريكية لضغوط لخفض أرباحها والحد من الصادرات مما تسبب في حدوث فائض في السوق المحلية.

ومع ذلك، حذر الخبير من أن مؤشر برنت وغرب تكساس الوسيط قد يرتفع مرة أخرى فوق 100 دولار إذا كانت روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط ، ستمضي في الحديث وخفض إنتاج النفط ، وإذا سرعت الصين تنميتها الاقتصادية بكامل طاقتها بعد تخفيف القيود المتعلقة بـ COVID.

في وقت سابق ، اجتمع النادي المؤلف من 23 منتجًا للنفط في 4 ديسمبر لمناقشة مسار سياسة الإنتاج.

واتفقوا على التمسك بالسياسة الحالية لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2022. وقد يؤدي الاجتماع المقبل للمجموعة في فبراير 2023 إلى مزيد من التصحيحات في سوق الطاقة.

العقوبات ضد روسيا

يعتقد الخبراء الغربيون أن العقوبات المناهضة لروسيا والضربات الأخرى لسلاسل التوريد العالمية من المرجح أن تؤدي إلى تراجع عولمة الاقتصاد العالمي. إنهم يتوقعون أن الاقتصاد العالمي مهيأ للانقسام إلى كتل في المستقبل مع زيادة اعتماد كل منها على الذات.

سيؤدي تقليل الترابط الاقتصادي إلى اكتساب الشركات والصناعات المحلية مزيدًا من القوة وحماية أكبر من دولهم. بشكل عام ، سيبدو الاقتصاد العالمي في عشرينيات القرن الحالي مختلفًا تمامًا عن عالم العقود الثلاثة الماضية ، وفقًا للخبراء.

بينما يلقون باللوم على الاتجاه الجديد على الصين ، وروسيا ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والتركي رجب طيب أردوغان ، والمجر فيكتور أوربان ، تبدو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في طليعة عملية نزع العولمة.

بالإضافة إلى محاولة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي ، لجأت واشنطن وبروكسل مؤخرًا إلى تدابير حمائية صريحة ، بما في ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) ، وضريبة حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي ، وحظر تقنيات أشباه الموصلات على الشركات الصينية.