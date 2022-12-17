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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة، بضغط من المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي سينعكس على مستويات الطلب على الخام في النهاية بالسلب.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.17 دولار أو 2.6% إلى 79.04 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3.8% هي الأكبر منذ مطلع أكتوبر.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 1.82 دولار أو 2.4% إلى 74.29 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية أيضاً بنحو 4.6%.

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وتشهد الأسواق بشكل عام اضطرابات بسبب مخاوف الركود، خاصة بعدما قالت البنوك المركزية في أوروبا وأميركا إنها ستواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

أسعار الخميس

ومساء الخميس، تراجعت أسعار النفط تزامنًا مع تشديد السياسة النقدية من جانب أكبر البنوك المركزية في العالم، ومع قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.8% إلى 81.21 دولار للبرميل. كما هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.51% لتبلغ عند التسوية 76.11 دولار للبرميل.

زيادة الطلب

وتوقعت منظمة أوبك زيادة الطلب على النفط خلال 2023 بنحو 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردة للخام في العالم.

وتلقت السوق النفطية دفعة إيجابية مستمرة منذ نحو أسبوعين حتى الآن بسبب تزامن عدد من العوامل الداعمة لأسعار النفط، وفي مقدمتها تخفيف قيود الجائحة في الصين، كورونا، إلى جانب إطلاق مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، إضافة إلى تسجيل تحالف أوبك +، مستوى أقل من هدفه الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من ذلك تستمر حالة الحذر لدى المتداولين في شراء النفط الخام بسبب المخاوف المتنامية للغاية من الركود الذي يلوح في الأفق، خاصة في الولايات المتحدة، وكندا في العام المقبل، وقد يكون هذا الركود طويل الأمد، وفقًا لقناة "الاقتصادية" السعودية.

ونقلت "الاقتصادية" عن محللين قولهم إن السوق النفطية حاليا تحت وطأة انخفاض الإنفاق، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وذلك على الرغم من أن أوبك أبقت توقعات الطلب العالمي على النفط دون تغيير في أحدث تقاريرها الشهرية.

روسيا السعودية النفط الولايات المتحدة العقود الآجلة تكساس دولار اسعار النفط

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