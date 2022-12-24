ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وانتزعت صعودا للأسبوع الثالث على التوالي بعد تحذير روسيا من أنها قد تخفض إنتاجها بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا ردا على العقوبات التي فرضت على نفط البلاد.

ومع تدهور أحجام التداول قبيل عطلة عيد الميلاد، تفوق تأثير التهديد الروسي على تأثيرات برد الشتاء القارس الذي يجتاح الولايات المتحدة. وقد تسبب البرد في تعطيل ثلث الطاقة الإنتاجية للمصافي في ساحل خليج تكساس وما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام في داكوتا الشمالية.

عقود البنزين الآجلة أيضا ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أعطال مصافي النفط، رغم أن العرض في حالة جيدة، فقد بلغ مخزون بنزين ساحل خليج تكساس مستوى قياسيا مرتفعا بالنسبة لهذه الفترة من السنة، علاوة على أن مخزون زيت الديزل أعلى من معدله الطبيعي.

مازال النفط في سبيله إلى تحقيق زيادة سنوية متواضعة بعد سنة متقلبة شهدت انقلاب أسواق الخام رأسا على عقب بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دفعت الدول الأعضاء في مجموعة السبع إلى فرض سقف لأسعار النفط الروسي بقيمة 60 دولارا للبرميل في محاولة لتقليل إيرادات الكرملين مع المحافظة على تدفق الصادرات إلى الأسواق.

تخفيض الإنتاج

من جانب آخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا وبما يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا في أوائل 2023 بسبب سقف الأسعار المفروض على صادراتها النفطية من قبل مجموعة السبع.

وفي حديث إلى الصحفيين يوم الخميس، قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه سيوقع مرسومًا بشأن رد بلاده على سقف السعر يوم الاثنين أو الثلاثاء. ودون الخوض في التفاصيل، قال إن الرد سيتضمن "إجراءات وقائية".

يتوقع نوفاك أن يرتفع إنتاج روسيا من النفط للعام الحالي بأكمله إلى 535 مليون طن. وهذا يعادل حوالي 10.74 مليون برميل يوميًا، بناءً على نسبة 7.33 برميل للطن. في نوفمبر، بلغ المتوسط اليومي لإنتاج روسيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 10.9 مليون برميل يومياً، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.