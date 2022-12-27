هترجع أحسن وأقوى.. محمود وحيد يوجه رسالة دعم لـ أكرم توفيق| شاهد

وجه محمود وحيد لاعب النادى الأهلي، رسالة دعم لـ أكرم توفيق نجم الأهلي عقب إصابته بقطع في الربا الصليبي خلال مران الفريق صباح يوم الجمعة.

ونشر محمود وحيد عدة صور له مع اكرم توفيق وكتب “ كرمله اخويا و حبيب قلبي قدر الله وما شاء فعل الف ميلون سلامه عليك يا بطل ان شاء الله هترجع احسن و أقوي من الأول يا كرمله ”.

و حرص أكرم توفيق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر علي تبرئة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأحمر عقب اتهامه بالتسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: الحمد لله رب العالمين أولا و أخيرا وثانيا في ناس بتقول كهربا سبب الإصابة مفيش حاجة اسمها كده ومفيش أي التحام بيني وبين كهربا دا قدر تاني قدر والقدر مفيهوش مفر وأنا طول عمري عارف الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا واختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين و قدر الله وما شاء فعل".

واضاف: ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا و اللي كان نفسه يسال .