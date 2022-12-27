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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتبع هذه النصائح في دقائق لتنظيف المقبض اللاصق لخزانة المطبخ

مطبخ
مطبخ

هناك العديد من الأماكن في المطبخ يجب تنظيفها بانتظام واحد من هؤلاء هو مقبض خزانة المطبخ. يتم تنظيف الخزانات من الداخل إلى الخارج، حيث أنه مكان تتراكم فيه أكبر كمية من الزيت والأوساخ والبخار لهذا السبب ، يبدأ في الظهور دهنيًا، فيما يلي بعض النصائح السهلة للغاية ، والتي يمكنك من خلالها إزالة دهون المقبض وفقا لما نشره موقع هيلثي .

نظف الغبار

أثناء تنظيف المطبخ ، لا تتجاهل مقبض الخزانة، نظف الغبار المتراكم على المقبض بقطعة قماش. هذا سيجعل عملية التنظيف الإضافية أسهل.

عمل الاستعدادات لتنظيف خزانة المطبخ

انشر منشفة أو قطعة قماش سميكة على الأرض لمنع قطرات الماء من اتساخ الأرضية .

امسح المقبض 

ابدأ الآن في مسح المقبض بقطعة قماش مبللة.

تحضير

الحل حلول التنظيف تعمل بشكل جيد لتنظيف مقابض الخزائن لعمل محلول تنظيف ، أضف ملعقتين صغيرتين من جل غسيل الأطباق وملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى وعاء من الماء الدافئ اخلطي هذا الخليط جيداً.

نظف 

 نظف المقبض بغمس الأسفنجة الخاصة بغسيل الأطباق في المحلول افرك جيدًا لمدة دقيقة تعمل الخصائص الموجودة في عصير الليمون على إزالة تراكم الزيت بسرعة كبيرة استمر في الضغط على وسادة الغسل بينهما يمكن استخدام فرشاة أسنان لتنظيف الزوايا.


نظف بإسفنجة

بعد الفرك، خذ إسفنجة نظيفة مغموسة بالماء وامسح المقبض امسحي حتى يتم إزالة الصابون تمامًا من الخزانة من خلال اتخاذ التدابير المذكورة أعلى، يمكنك جعل مقبض الخزانة نظيفًا ولامعًا سيؤدي ذلك إلى زيادة جمال مطبخك.

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