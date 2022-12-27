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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التراميسو أفضل من الجاهز

طريقة عمل ترامسيو
طريقة عمل ترامسيو

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل التراميسو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي بأبسط الخطوات لعشاق التراميسو.

نشرة المرأة.. تعزز التستوستيرون لدى الرجال.. جمال شعبان يكشف عن فوائد الحلبة.. تناولي ملعقة من العسل الأسود قبل النوم وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. وطريقة عمل حمص الشام

تناولي ملعقة من العسل الأسود قبل النوم وشاهدي ماذا يحدث لجسمك

المكونات لعمل التراميسو

  4 ملعقة قهوة سريعة التحضير 
  1 ونص كوب ماء ساخن 
كوب كريمة خفق
ربع كيلو جبن كريمى 
نص كوب سكر بودرة
1 فانيليا
20 بسكويت أصابع
كاكاو حسب الحاجة

الطريقة لعمل التراميسو 

ذوبي القهوة في الماء في وعاء متوسط الحجم.

ضعي المزيج في الثلاجة حتى يبرد قليلاً.

اخفقيهما معاً في وعاء الكريمة، الجبن والسكر البودرة.

غمسي أصابع البسكويت في مزيج القهوة المحضّر.

وزعي نصف كمية البسكويت في صينية ثم ضعي طبقة من الكريمة.
أعيدي الكرة بطبقة ثانية من البسكويت تليها طبقة من الكريمة
زيني الوجه برشة من الكاكاو.

ضعي التيراميسو في الثلاجة نحو 3 ساعات ثم قدميه بارد.

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