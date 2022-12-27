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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عرض.. اشتري iPhone XR النهاردة بـ 4300 جنيه

أقوى عرض..اشتري iPhone
أقوى عرض..اشتري iPhone XR النهاردة بـ 4300 جنيه

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر لذلك فإن عروض الكريسماس مبهرة للغاية وتستحق الالتفات إليها.

 

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف آيفون iPhone XR  بخصم كبير جداعلى موقع Walmart الأمريكي ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 179 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4300 جنيه مصري) .

 

فإذا أردت أن تحصل على هاتف iPhone XR نسخة 64 جيجابايت، يمكنك الشراء من هنا.

أقوى عرض..اشتري iPhone XR النهاردة بـ 4300 جنيه 

مواصفات هاتف iPhone XR

 

يتميز هاتف iPhone XR بأداء مميز خاصةً بطاريته القوية التي تدوم حتى نهاية اليوم، عكس معظم هواتف آيفون التي تنفذ بطارياتها سريعًا.

 

جاء Apple iPhone Xr بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LED بدقة 1125 × 2436، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بدون خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP67.

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ودت "آبل" هاتفها الجديد بمعالج قوى Apple A12 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل بفتحةعدسة واسعة f/1.8 ع، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 2160.

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