خصم أكثر من 50%.. النهاردة بس موبايل iPhone X بـ 4700 جنيه

يشهد سوق الهواتف المحمولة استمرارا للعروض حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، خصوصا وأن العالم يستعد للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف آيفون iPhone X على موقع Walmart الأمريكي حيث تصل قيمة الخصم إلى أكثر من 50% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 195 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري تقريبا).

فإذا أردت أن تحصل على هاتف iPhone X نسخة 64 جيجابايت، يمكنك الشراء من هنا.

مميزات هاتف iPhone X

يذكر أن هاتف iPhone X صدر فى عام 2017، ويعطيك أداءاً مثالياً، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يقدم هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات.

كما أن هاتف iPhone X يتمتع بالجاهزية لتحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 16، وهو مقاوم للماء والغبار.